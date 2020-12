Ex-Bayern-Star Dante von großer Geste von OGC Nizza gerührt

Dante hat sich während seiner langen Karriere mit seiner guten Laune bei seinen Ex-Klubs immer zu einem der Publikumslieblinge entwickelt. In Erinnerung ist zum Beispiel das Lied geblieben, dass der Brasilianer 2013 anlässlich des Triple-Triumphs seines damaligen Teams FC Bayern "komponierte".

In diesem Jahr hatte der Innenverteidiger, der in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach, den VfL Wolfsburg und den FC Bayern spielte, jedoch vor allem in der zweiten Jahreshälfte wenig zu lachen.