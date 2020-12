Darts-WM: Fanliebling Lim erreicht zweite Runde

Fanliebling Paul Lim hat bei der Darts-WM in London für eine große Überraschung gesorgt und ist in die zweite Runde eingezogen.

Fanliebling Paul Lim hat bei der Darts-WM in London für eine große Überraschung gesorgt und ist in die zweite Runde eingezogen. Der 66-Jährige aus Singapur bezwang den Engländer Luke Humphries, Nummer 34 der Welt, in einem spannenden Spiel mit 3:2. Für Lim ist es der erste Zweitrundeneinzug im Alexandra Palace seit der WM 2018. Am Dienstag trifft Lim auf den belgischen Mitfavoriten Dimitri Van den Bergh.