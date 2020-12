Leverkusen - Bayern: Rolfes über München, Havertz, Lewandowski

Simon Rolfes lief von 2005 bis 2015 für Bayer Leverkusen auf. Nach seinem Karriereende blieb der Ex-Nationalspieler der Werkself treu. Bis 2018 arbeitete der Linksfuß als Leiter Jugend und Entwicklung in der Verwaltung. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist er Sportdirektor beim Klub. (Bundesliga: Bayer Leverkusen- FC Bayern am Sa. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

SPORT1: Sie gehen am Samstag als Spitzenreiter in das Spiel gegen die Bayern. Wie groß ist die Bayer-Brust?

Simon Rolfes: "Die Stimmung ist natürlich gut, aber auch konzentriert und fokussiert. Es hat die Mannschaft in den letzten Wochen ausgezeichnet, dass sie ihre Aufgaben step by step angegangen ist. Das ist gerade mit Blick auf diesen engen Terminkalender enorm wichtig." (Tabelle der Bundesliga)

Rolfes: "Wir mussten uns etwas reinkämpfen in diese schwierige Saison, gerade nach dem ungewöhnlichen Sommer, in dem wir ja noch das Europa-League-Turnier gespielt hatten. Mit Kai haben wir einen wichtigen Spieler verloren, der in den letzten Jahren die herausragende Figur bei Bayer 04 war. Wir hatten aber auch die Erwartung an einige unserer Spieler, dass sie den nächsten Schritt machen. Die Lücke, die Kai hinterlassen hat, können jetzt mehrere Spieler schließen. Dieser Prozess geht gerade sehr schnell voran."