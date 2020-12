DEL: Eisbären Berlin gewinnen zum Auftakt gegen Fischtown Pinguins

Die Eisbären Berlin sind erfolgreich in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Der siebenmalige DEL-Meister gewann zum Auftakt gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) und übernahm vorerst die Tabellenführung in der Gruppe Nord.

Statt 52 Spielen kommt jeder Klub im Idealfall auf 38 Partien, wenn Spielabsagen wegen Coronafällen ausbleiben. Die Playoffs werden nicht wie üblich im Modus "Best of seven", sondern in maximal drei Begegnungen pro Runde ausgetragen.