NBA: Verkauf der Utah Jazz an Ryan und Ashley Smith perfekt

Die Utah Jazz sind offiziell in neuen Händen. Das Ehepaar Ryan und Ashley Smith sichern sich die Franchise. Doch nicht nur das NBA-Team ist Teil des Deals.

Die Utah Jazz aus der NBA sind offiziell in neuen Händen. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, ist der Verkauf der Franchise an den Milliardär Ryan Smith und seine Frau Ashley Smith abgeschlossen.