Eishockey, Junioren-WM: Coronafälle bei deutschem U20-Team vor Auftakt

Die Vorbereitung der deutschen U20-Nationalmannschaft auf die Eishockey-WM in Edmonton (25. Dezember 2020 bis 5. Januar 2021) ist nach mehreren Coronafällen empfindlich gestört. Wie der Weltverband IIHF am Freitag mitteilte, wiesen acht Spieler des DEB-Teams positive Befunde auf.

Das deutsche Team muss nun bis einschließlich 23. Dezember in Quarantäne bleiben, wenn es bis dahin keinen weiteren positiven Fall geben sollte. Am 25. Dezember steht das erste Spiel gegen Finnland an.