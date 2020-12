Eiskunstlauf-DM: Nathalie Weinzierl läuft drittem Titel entgegen

Nathalie Weinzierl führt die Deutsche Meisterschaft an © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Nathalie Weinzierl aus Mannheim läuft bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Dortmund ihrem dritten nationalen Titel entgegen.

Nathalie Weinzierl läuft bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Dortmund ihrem dritten nationalen Titel entgegen. Die Mannheimerin führt in der Damen-Konkurrenz nach dem Kurzprogramm mit 58,22 Punkten vor Aya Hatakawa aus Oberstdorf sowie Dora Hus (Mannheim), die auf 53,81 Zähler kam.

In Abwesenheit von Fentz setzte sich in der Herren-Konkurrenz Denis Gurdzhi (65,98) vor seinem Dortmunder Vereinskollegen Louis Weissert (63,80) sowie Fabian Piontek aus Augsburg (54,52) an die Spitze.