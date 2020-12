Skispringen: Eisenbichler Quali-Vierter - Wellinger & Freund ausgeschieden

Markus Eisenbichler meistert die Qualifikation zum Weltcup in Engelberg locker. Für Severin Freund und Andreas Wellinger läuft es hingegen nicht gut.

In Abwesenheit des positiv auf Corona getesteten Karl Geiger schafften fünf der sieben deutschen Skispringer die Qualifikation am Freitag. Andreas Wellinger und Severin Freund schieden aus. ( Skisprung-Weltcup: Alle Wettbewerbe im LIVETICKER )

Auch Constantin Schmid (Oberaudorf) mit 128,5 m, Pius Paschke (Kiefersfelden/125,5 m), David Siegel (Baiersbronn/114,0 m) und Martin Hamann (Aue/119,0 m) qualifizierten sich für den Einzelwettkampf am Samstag (16.00 Uhr). ( Weltcup-Kalender im Skispringen )

Wellinger und Freund enttäuschen

Olympiasieger Wellinger (Ruhpolding) als 55. und Freund (Rastbüchl) als 54. von 57 gestarteten Athleten verpassten hingegen den Sprung in das 50-köpfige Starterfeld.

Skiflug-Weltmeister Geiger verpasst die Generalprobe für die Vierschanzentournee aufgrund einer Corona-Infektion. Der Oberstdorfer wurde am Mittwoch positiv auf das Virus getestet und ist deshalb am Wochenende in Engelberg nicht dabei.