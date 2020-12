Leverkusen - FC Bayern: Florian Wirtz vs. Jamal Musiala - wer ist besser?

Dass der Shootingstar von Bayer Leverkusen ausgerechnet im Derby bei seinem Ex-Verein 1. FC Köln so feierte, sorgte zusätzlich für Aufsehen. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

"Der Jubel nach meinem Tor ändert nichts an meiner großen Dankbarkeit meines Jugendklubs 1. FC Köln gegenüber", verteidigte sich der 17-Jährige auf Instagram. "Das Grinsen ist für meine Leute zuhause, die jedes Spiel schauen und mich vom ersten Tag an unterstützen."

Leverkusen empfängt Bayern: Wirtz fordert Musiala

Auch am Samstag werden nicht nur Wirtz' Anhänger den Fernseher einschalten, wenn der Tabellenführer aus Leverkusen den Rekordmeister FC Bayern zum absoluten Spitzenspiel ( Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Bayern, Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ) empfängt. Der Kracher am letzten Bundesligaspieltag vor Weihnachten ist zugleich auch das Duell der beiden Super-Teenager: Wirtz auf Leverkusener und der ebenfalls 17-jährigen Jamal Musiala auf Münchner Seite. ( Die Tabelle der Bundesliga )

Bayern-Trainer Flick schwärmt von Wirtz und Musiala

Gleichzeitig sei aber auch die "sehr gute Entwicklung" seines Schützlings Musiala erfreulich. "Er hat in den letzten Spielen gezeigt, dass er vollkommen unaufgeregt, sehr selbstbewusst und ballsicher ist", ergänzte Flick. "Er weiß durchaus zu glänzen in unserem Spiel."

Dabei wäre der Joker-Jubel bei Musiala eigentlich passender, schließlich erzielte er alle seine drei Saisontore als Einwechselspieler. Übrigens der Ligabestwert bei den Jokertoren. Auch aufgrund des hohen Konkurrenzkampfes bei den Bayern stand der 17-Jährige bislang nur zwei Mal in der Bundesliga in der Bayern-Startelf.

Wirtz hat sich im offensiven Mittelfeld der Leverkusener einen Stammplatz erkämpft, lief bisher zehn Mal als Achter von Beginn an auf und verpasste nur die Partie in Mainz am 4. Spieltag leicht angeschlagen.