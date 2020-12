Whistleblower Stepanow hätte lieber Vierjahressperre gegen Russland gesehen

Für Whistleblower Witali Stepanow sind die Sanktionen gegen Russland nach der CAS-Entscheidung am Donnerstag zu weich ausgefallen. "Persönlich hätte ich es lieber gesehen, wenn die Entscheidung der WADA-Exekutive bestätigt worden wäre", sagte Stepanow im Interview mit dem SID. In die Kritik an der fehlenden Unabhängigkeit des Internationalen Sportgerichtshof will er wie seine Frau Julia Stepanowa aber nicht einstimmen.