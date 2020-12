Gewichtheben: Deutscher Verband fordert Rücktritt der IWF-Führung

Angesichts des drohenden Aus für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 hat der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) einen kompletten Neuanfang im skandalumwitterten Weltverband IWF gefordert. In einem Offenen Brief sprach sich der neue BVDG-Präsident Florian Sperl für einen "sofortigen Rücktritt" der gesamten IWF-Führung sowie der IWF-Exekutive aus. Zudem fordert der BVDG unter anderem die Wiedereinsetzung der früheren Interimspräsidentin Ursula Papandrea bis zu den nächsten Wahlen.