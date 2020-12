Bundesliga: Union Berlin - BVB 2:1, Moukoko erzielt Rekord-Tor

Der CHECK24 Doppelpass mit Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

"Wir haben zwei Spiele in der Bundesliga durch Standards verloren, das ist eine Katastrophe", schimpfte Mats Hummels bei DAZN: "Wir hauen uns einfach selber in die Pfanne, das darf nicht sein. Dass ein gegnerischer Stürmer so frei steht, ist unverzeihbar." Bereits beim 1:2 gegen den 1. FC Köln Ende November hatte der BVB zwei Gegentore nach Standards kassiert.