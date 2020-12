Ski alpin: Nicole Schmidhofer nach Horror-Sturz im Krankenhaus

Nicole Schmidhofer stürzte bei der ersten Abfahrt in Val d'Isère schwer © Imago

Die Österreicherin Nicole Schmidhofer hat sich nach ihrem schweren Sturz bei der Weltcup-Abfahrt in Val d'Isère wohl eine schwere Verletzung zugezogen.

Die österreichische Skirennläuferin Nicole Schmidhofer hat sich nach ihrem schlimmen Sturz bei der Weltcup-Abfahrt in Val d'Isère wohl doch eine schwere Verletzung zugezogen. ( Ski alpin: Alle Rennen im LIVETICKER )

Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Freitag mitteilte, ergaben erste Untersuchungen bei der Super-G-Weltmeisterin von 2017 den "Verdacht auf einen vorderen Kreuzband- und Seitenbandriss im linken Knie".

Schmidhofer war in einer Hochgeschwindigkeitspassage gestürzt und durchbrach mit ihren Skiern den ersten Fangzaun.

Die 31-Jährige war in einem Rettungsschlitten abtransportiert worden und wird nun in eine Klinik in der Nähe von Innsbruck zu weiteren Untersuchungen gebracht.