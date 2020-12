Nach Kritik von Peter Peters: DFB-Präsidiumskollegen äußern Unmut

In einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme erinnerten die sechs DFB-Vizepräsidenten aus dem Kreis der Regional- und Landesverbände sowie Schatzmeister Stephan Osnabrügge an "die am 23. Oktober einstimmig getroffene Festlegung, nicht in den Medien übereinander, sondern persönlich und miteinander zu sprechen".