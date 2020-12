Italien: Amazon sichert sich Rechte für CL-Spiele ab 2021/22

Das Logistik- und Medien-Unternehmen Amazon hat sich in Italien Rechte gesichert, um Champions-League-Spiele zu übertragen.

Das Logistik- und Medien-Unternehmen Amazon hat sich in Italien die Rechte gesichert, um exklusiv die 16 Topspiele der Champions League am Mittwochabend sowie des europäischen Supercups auszustrahlen. Die Rechte betreffen die nächsten drei Saisons ab 2021/22, teilte Amazon am Freitag mit.