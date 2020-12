Streich fordert: "Nochmal richtig was draufsetzen vor Weihnachten"

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg will die Englische Woche mit einem weiteren Erfolg in der Bundesliga vergolden.

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg will die Englische Woche mit einem weiteren Erfolg in der Fußball-Bundesliga vergolden. "Wir sind uns darüber bewusst, dass wir eine tolle Chance haben. Aber wir wollen jetzt mehr, wir sind noch nicht zufrieden", sagte der 55-Jährige vor dem letzten Heimspiel des Jahres am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC: "Wir wollen für die Fans nochmal richtig was draufsetzen vor Weihnachten."