Gladbach ohne Plea gegen Hoffenheim

Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) auf Torjäger Alassane Plea verzichten. Der Franzose zog sich in der Begegnung bei Eintracht Frankfurt (3:3) eine Verletzung am Kniebeuger zu und fehlt auch im Pokalspiel beim Regionalligisten SV Elversberg am Dienstag.