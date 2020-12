Stevens sentimental - "Blau-weißes Herz schlägt immer noch"

Für den neuen Kurzzeitcoach Huub Stevens ist die Rückkehr auf die Trainerbank bei Fußball-Bundesligist Schalke 04 eine emotionale Angelegenheit. "Mein blau-weißes Herz schlägt immer noch. Ich konnte nicht nein sagen", betonte der 67-Jährige bei seiner Präsentation am Freitag.

Für den Niederländer ist es die vierte Amtszeit in Gelsenkirchen. Diesmal beerbt Stevens, der sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats bis auf Weiteres ruhen lässt, seinen Kollegen Manuel Baum. Er habe mit ihm kurz telefoniert und hoffe, "dass er aus dieser Situation lernen kann". Unter Baum war der Tabellenletzte in zehn Spielen ohne Sieg geblieben. Insgesamt ist S04 seit 28 Spielen ohne Dreier in der Bundesliga geblieben.