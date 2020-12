Jochen Schneider erklärt Aus von Manuel Baum - und schließt Rücktritt aus

Am Ende sei es in der Vereinsführung der Königsblauen darum gegangen, ob man Baum den Klassenerhalt noch zutraue. "Diese Überzeugung war nicht mehr da. Wir haben dann entschieden, nicht erst vor Weihnachten, sondern am heutigen Morgen die Trennung herbeizuführen."

Baum war in zehn Ligaspielen bei Schalke ohne Sieg geblieben und konnte als Nachfolger des ebenfalls in dieser Saison entlassenen David Wagner nur das Erstrundenspiel im Pokal gegen Schweinfurt gewinnen. In den letzten beiden Partien des Jahres steht Schalkes Klub-Legende Huub Stevens an der Seitenlinie. Dieser lässt sein Aufsichtsrat-Mandat für das wegweisende Bundesliga-Duell mit Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr) und dem nächsten Pokalspiel gegen den SSV Ulm (Di., 18.30 Uhr) ruhen.