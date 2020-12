Glasner erwartet selbstbewusste Wölfe gegen Stuttgart

Trainer Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg erwartet eine positive Reaktion seiner Mannschaft nach der ersten Niederlage in der laufenden Saison.

Trainer Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg erwartet eine positive Reaktion seiner Mannschaft nach der ersten Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison. Aus dem 1:2 bei Bayern München könnten die Wölfe viel mitnehmen, um gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (18.00 Uhr) zu einem positiven Jahresabschluss in der Liga zu kommen.