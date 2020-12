Bundesliga mit Schalke - Bielefeld und Leipzig live im TV, Stream, Ticker

In der Bundesliga steht der letzte Spieltag eines verrückten Jahres an. Bevor sich die Profis der 18 Erstligisten nach turbulenten und von Corona überschatteten Monaten in eine kurze Winterpause verabschieden dürfen, müssen sie noch einmal Leistung bringen (Der Bundesliga-Samstag mit Schalke und Leipzig um 15.30 Uhr im LIVETICKER).