3. Liga heute: SC Verl – Türkgücü München Vorbericht

Gegen den SC Verl soll Türkgücü München das gelingen, was der Mannschaft von Coach Alexander Schmidt in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute.

Am vergangenen Spieltag verlor Verl gegen die SG Dynamo Dresden und steckte damit die vierte Niederlage in dieser Saison ein. Türkgücü erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:3 als Verlierer im Duell mit Halle hervor.