Nach Riot Aus: ESL holt League of Legends nach Ozeanien zurück

Der dritte Spieltag des LEC Summer Splits ist angebrochen & alle Augen richten sich auf Schalke. Das Team liegt am Ende der Tabelle & kämpft verzweifelt um den ersten Sieg © League of Legends / Riot Games

Noch vor dem Ende der League of Legends Weltmeisterschaft 2020 gab Riot Games das Aus der Szene im Ozeanischen Raum bekannt. Nun übernimmt die ESL diesen Bereich.

Vor weniger als zwei Monaten gab Riot Games bekannt, die OPL (Oceanic Pro league) nicht weiter betreiben zu wollen. Stattdessen wurde entschieden, dass die hier spielenden Profis von nun an in der LCS antreten dürfen, ohne über einen Wohnsitz in Nordamerika zu verfügen.