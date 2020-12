Flick nimmt FIFA-Trainerwahl "sportlich"

Hansi Flick nimmt die "Niederlage" bei der FIFA-Trainerwahl gegen Jürgen Klopp "sportlich". Das Triple mit Bayern München zähle für ihn wegen der damit verbundenen Emotionen ohnehin "so viel mehr", sagte der Coach von Bayern München am Freitag. Flick hatte am Donnerstagabend hinter Titelverteidiger Klopp (FC Liverpool) Rang zwei belegt.