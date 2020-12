Lehner kritisiert CAS: "Kein unabhängiges Gericht"

Der CAS hatte am Donnerstag beschlossen, dass Russland für zwei Jahre vom Weltsport ausgeschlossen wird und damit als Nation nicht an den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio 2021 (Sommer) und Peking 2022 (Winter) teilnehmen darf. Der Gerichtshof halbierte die zuvor von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) angeordnete Sperre von vier auf zwei Jahre.