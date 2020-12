Hansi Flick lobt Joshua Kimmich vom FC Bayern - Comeback rückt näher

Joshua Kimmich und Hansi Flick an der Säbener Straße © Getty Images

Hansi Flick freut sich auf die Rückkehr von Joshua Kimmich beim FC Bayern - und lobt die herausragenden Einstellung des Leistungsträgers in der Reha.

Obwohl der Mittelfeldspieler seit Anfang November verletzt pausieren musste, hinterließ er bei seinem Trainer auch zuletzt wieder einmal einen guten Eindruck. Kimmich wisse selbst nach einer Auszeit zu überzeugen, schwärmte Flick: "Gerade jetzt in der Reha hat sich auch wieder gezeigt, was für ein Profi er ist." Bayern trifft am Samstag auf Tabellenführer Leverkusen (18.30 Uhr im LIVETICKER).