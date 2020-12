Sportler des Jahres: Gala im Zeichen von Corona - Draisaitl und Bayern favorisiert

Auch die Gala zum Sportler des Jahres steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. In abgespeckter Form, aber allen Widrigkeiten zum Trotz werden im Kurhaus in Baden-Baden am Sonntag (22.15 Uhr/ZDF) zum 74. Mal die besten Athleten des Jahres ausgezeichnet. "Wir wollen uns tiefer denn je vor den Athleten verneigen, die trotz allem Großes geleistet haben", sagte Organisator Klaus Dobbratz.