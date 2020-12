Leipzig gegen Köln ohne Konate und Kluivert

Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig muss am Wochenende auf Verteidiger auf zwei wichtige Spieler verzichten.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss am Wochenende auf Verteidiger Ibrahima Konate und Offensivmann Justin Kluivert verzichten. Dies teilte Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln mit. Während Konate mit einer Verletzung am Bandapparat fehlt, muss Kluivert mit Wadenproblemen passen. Beide Spieler hatten sich die Blessuren unter der Woche bei der TSG Hoffenheim (1:0) zugezogen.