Schalker Unruhen sind Neuhaus egal: "Unser Thema ist unsere Leistung"

Die Entlassung von Manuel Baum bei Schalke 04 hat für Arminia Bielefeld keine großen Auswirkungen in der Vorbereitung auf das Kellerduell am Samstag.

Die Entlassung von Trainer Manuel Baum bei Bundesligist Schalke 04 hat für Arminia Bielefeld keine gravierenden Auswirkungen in der Vorbereitung auf das Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr) in Gelsenkirchen. "Ich glaube, in der Gegnervorbereitung ändert das jetzt nicht so viel. Wer morgen aufläuft, wäre auch bei Manuel Baum schwierig vorherzusagen gewesen. Ich denke auch, dass es dabei weniger um taktische Dinge geht", sagte Trainer Uwe Neuhaus.