Formel 1: Toto Wolff verlängert bei Mercedes - Ineos kauft Team-Anteile

Entscheidung in der Formel 1.

Toto Wolff hat seinen Vertrag als Motorsportchef bei Mercedes um drei Jahre verlängert. Das gaben beide Parteien in einer Erklärung bekannt. Zudem kommt es auch bei den Eigentumsverhältnissen zu Änderungen. Der Daimler-Konzern reduziert seine Anteile am Formel-1-Team, stattdessen steigt Ineos als neuer Eigner ein. Auch Toto Wolff vergrößert derweil die Zahl seiner Anteile.

"Die Beteiligung von Ineos von einem Drittel am Team erfolgt zusätzlich zu der bereits existierenden Rolle als 'Principal Partner'. Parallel dazu wird Daimler seine Anteile von derzeit 60 Prozent reduzieren und Toto Wolff seine Beteiligung von derzeit 30 Prozent erhöhen, um drei gleiche Anteilseigner an dem Unternehmen zu schaffen", so die Silberpfeile.