Welttrainer-Wahl: Europa favorisierte Flick

Die "Niederlage" von Bayern Münchens Triple-Coach Hansi Flick bei der Welttrainer-Wahl gegen Jürgen Klopp verwundert die Fußball-Welt, lässt sich aber wohl mit der Strahlkraft der englischen Premier League erklären. Von den europäischen Nationaltrainern stimmten fast doppelt so viele für Flick (33:18), Liverpools Meistercoach Klopp aber räumte in Asien, Afrika, der Karibik und vor allem in Ozeanien ab.