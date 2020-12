NBA-Profi Kleber will Olympia "natürlich mitnehmen"

Maximilian Kleber will an Olympia teilnehmen © AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

Maximilian Kleber will nach dem Ende der NBA-Saison unbedingt an den Olympischen Spielen teilnehmen. "Für jeden Sportler ist es ein Traum, überhaupt dahin zu kommen", sagte der deutsche Basketball-Nationalspieler von den Dallas Mavericks im SID-Gespräch: "Wenn man die Chance hat, sein Land zu vertreten, dann ist das eine Riesenehre."

Die Spiele seien schließlich das "größte Sportevent überhaupt. Natürlich ist das etwas, was man mitnehmen will, erleben will", sagte der Würzburger. Damit es klappt, ist aber die größte Hürde noch zu überwinden. Bislang ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nicht qualifiziert.