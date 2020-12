IEM Katowice 2021 finden auf LAN statt

Und täglich grüßt die Covid-19-Schlagzeile. Selbstverständlich ist auch das wichtigste westliche eSports-Event nicht von der globalen Pandemie verschont geblieben. In einem Blogpost verkünden die Veranstalter der Intel Extreme Masters nun die adaptierten Pläne für 2021. Demnach finden die CS:GO-, StarCraft II- und Warcraft III Reforged-Turniere der IEM nicht wie gewohnt in der Spodek-Arena statt.

„Alle drei Turniere werden ohne Publikum abgehalten, in einem ortsgebundenen Event in Europa“, heißt es auf der Webseite der IEM. Geplant ist also, dass die Spieler alle an einem Offline-Event teilnehmen werden, einem Studio, das sich möglicherweise nicht in Polen befindet.