FC Schalke 04 entlässt Trainer Manuel Baum - Huub Stevens übernimmt

Schalke 04 zieht zum zweiten Mal in der laufenden Saison die Reißleine und trennt sich nach SPORT1-Informationen von Trainer Manuel Baum.

Der abstiegsbedrohte Bundesligist zieht nach einem historisch schlechten Start unter dem 41-Jährigen damit die Reißlinie: In zehn Liga-Spielen konnte Baum keinen einzigen Sieg einfahren, insgesamt sind die Königsblauen seit 28 Spielen in der Bundesliga ohne Dreier. (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Manuel Baum ohne Bundesliga-Sieg mit Schalke 04

Der glücklose Coach hatte das Amt in Gelsenkirchen erst am 30. September von David Wagner übernommen. Er holte 0,64 Punkte pro Spiel. Seinen einzigen Pflichtspielsieg mit den Königsblauen feierte Baum Anfang November in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05. (Die Tabelle der Bundesliga)