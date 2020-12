Anzeige

Bundesliga: Robin Dutt über seinen größten Fehler in Leverkusen Dutt räumt Fehler in Leverkusen ein

Robin Dutt blickt selbstkritisch auf seine bisherige Karriere zurück © Imago

Robin Dutt spricht im Podcast "Leadertalk" mit Mounir Zitouni über sein Führungsverständnis, Selbstreflexion bei Trainern und was sein Fehler in Leverkusen war.

Egal auf welcher Station: Robin Dutt folgte stets großen Trainerpersönlichkeiten.

In Freiburg war er der Nachfolger von Volker Finke, in Leverkusen ersetzte er Jupp Heynckes, in Bremen Thomas Schaaf und beim DFB folgte er als Sportdirektor auf Matthias Sammer.

"Das ist nicht nur inhaltlich eine Herausforderung, sondern auch von der Persönlichkeit her eine Herausforderung. Ein bisschen stolz darf es einen machen, wenn vier Entscheider dazu kommen, nach solchen Persönlichkeiten mir das in die Hand zu geben", sagt Robin Dutt im neuen SPORT1 Podcast "Leadertalk".

Seinen Führungsstil nennt der gebürtige Stuttgarter "kooperativ". Ein Weg, "der alle Menschen mitnehmen sollte". Aber insbesondere natürlich die Akteure. "Wenn du neu zu einem Verein kommst ist es die größte Herausforderung, so schnell wie möglich den Mensch hinter dem Spieler zu erkennen", sagt Dutt. "Das ist nach wie vor eine unglaublich große Aufgabe, denn in der Bundesliga hast du keine ein, zwei Jahre Zeit, um die Spieler kennenzulernen."

Dutt: "Selbstreflexion ist das A und O"

"Weiterentwicklung" nennt der DFB-Lehrgangsbeste aus dem Jahre 2005 eines der wichtigsten Merkmale einer erfolgreichen Trainerkarriere.

"Wenn man als junger Trainer nur Erfolg hat, wie es bei mir der Fall war, dann ist es so, dass man gerne mal die Selbstreflexion vernachlässigt und meint, so jetzt hört mir zu und dann funktioniert alles. Erst wenn du dir dann eine blutige Nase holst, dann dauert es nicht lange und man hört in sich rein. Die Selbstreflexion ist das A und O. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn die jungen Trainer ein wenig naiver rangehen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du dich selbst reflektierst. Wenn du das nicht machst wird es auf Dauer schwer erfolgreich zu sein."

Dutt kann Völlers Entscheidung verstehen

Gerade die Zeit bei Bayer Leverkusen, wo er 2012 nach nur neun Monaten entlassen wurde, hat bei Dutt für Erkenntnisse gesorgt.

"Wenn ich heute von Freiburg nach Leverkusen wechseln täte, würde ich mich viel mehr zurücknehmen", bekennt der 55-Jährige.

Wie er das meint? "Rudi Völler ist nicht der Typ, der einen Trainer entlässt, weil der anstatt Vierter nun Sechster wird. Das hat er auch in den Jahren danach bewiesen, als er an Trainern, die deutlich schlechter standen als ich, festgehalten hat. Aber warum hat er mich damals trotzdem entlassen? Weil ich es eben nicht so gemacht habe, mich am Anfang zurückzunehmen und dieses Vertrauen zu schaffen. Zurücknehmen heißt, nicht zu einem Verein zu kommen und mein System, mein Konzept, das ich vom SC Freiburg kenne, was erfolgreich war, Leverkusen überstülpen", erklärt der Fußball-Trainer.