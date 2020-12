NFL: Raiders patzen erneut - Gruden vergreift sich im Schrank

Trainer Jon Gruden und die Las Vegas Raiders haben in der Football-Profiliga NFL einen Abend zum Vergessen erlebt.

Erst ein Fehlgriff im Kleiderschrank, dann das Aus für den Quarterback - und schließlich die Niederlage nach Verlängerung: Trainer Jon Gruden und die Las Vegas Raiders haben in der Football-Profiliga NFL einen Abend zum Vergessen erlebt. Nach dem 27:30 bei den Los Angeles Chargers ist der Play-off-Zug so gut wie abgefahren.

Sein Stamm-Quarterback Derek Carr zog sich im Spiel eine Leistenverletzung zu und musste durch Marcus Mariota ersetzt werden. Die Raiders gingen in der Verlängerung durch ein Field Goal mit 27:24 in Führung, die Chargers gewannen durch einen Touchdown. Quarterback Justin Herbert schaffte es 89 Sekunden vor Schluss selbst in die Endzone.