NBA: Dallas Mavericks verlieren gegen Timberwolves, Maxi Kleber stark

Die Dallas Mavericks kassieren gegen die Minnesota Timberwolves ihre erste Niederlage in der Preseason. Maxi Kleber liefert dabei eine starke Performance ab.

Die Dallas Mavericks mussten in der Preseason der NBA ihre erste Niederlage hinnehmen.

Gegen die Minnesota Timberwolves verloren die Mavs mit 127:129. In den letzten vier Minuten der regulären Spielzeit verspielte das Team von Head Coach Rick Carlisle mit Reservisten auf dem Parkett einen Neun-Punkte-Vorsprung. In der Overtime verpasste es Boban Marjanovic im Anschluss, den aus der Distanz möglichen Gamewinner zu versenken.

Superstar Luka Doncic saß da schon lange auf der Bank. Zuvor hatte der Slowene in 27 Minuten 20 Punkte, fünf Rebounds und sieben Assists aufgelegt, in Sachen Dreier lief es mit null von sechs jedoch überhaupt nicht.

Kleber mit starker Vorstellung

Auch die Golden State Warriors waren in der Nacht aktiv, Steph Curry deutete dabei seine bärenstarke Frühform an. Der Superstar brachte es in 29 Minuten auf 29 Punkte, auch Kelly Oubre Jr. mit 22 Punkten und Andrew Wiggins mit 19 Zählern zeigten eine starke Leistung.