Tygart kritisiert Russland-Urteil: "Katastrophaler Schlag für saubere Sportler"

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte Russland am Donnerstag für zwei Jahre weitgehend vom Weltsport ausgeschlossen und damit die am 9. Dezember 2019 durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) verhängten Sanktionen halbiert. Das sei "verheerend", so Tygart: "An diesem Punkt in dieser schmutzigen, staatlich geförderten Doping-Affäre um Russland, die jetzt fast ein Jahrzehnt dauert, gibt es keinen Trost durch diesen schwachen, verwässerten Ausgang."