Klopp Welttrainer vor Flick: Wer bei der FIFA-Wahl wie abgestimmt hat

Immerhin hatte der Coach, der den FC Bayern erst im November 2019 übernommen hatte, mit seinem Klub das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League eingefahren. (Lewandowski jubelt, Klopp überrascht: So lief die FIFA-Gala)

Ein Blick in die Wahl-Listen der FIFA zeigt, wo die Entscheidung im Rennen zwischen Flick und Klopp fiel. (Erdrutsch-Sieg! Lewandowski Weltfußballer)

So lief die Wahl zwischen Klopp und Flick

"Gemäß den Vergabebestimmungen (Art. 12) wurde Klopp nach einem engen Rennen mit Hans-Dieter Flick (FC Bayern München) aufgrund der Stimmen der Nationaltrainer zum Gewinner gekürt", schrieb die FIFA in einer Pressemitteilung zur Verleihung. (REAKTIONEN: So huldigt die Fußball-Welt Lewandowski)

So lag Flick bei den Fans (468 Punkte) klar vor Klopp (410), noch deutlicher hatte der Bayern-Coach bei den Medienvertretern die Nase vorn: 782 zu 578 hieß es dort.

Aber Liverpools Trainer machte das Rennen bei den Spielern (666 zu 583) und - noch wichtiger - bei den Trainerkollegen (686 zu 572). Da der Gewinn jeder Gruppe mit sieben Punkten vergütet wird, Rang zwei nur mit fünf, stand es am Ende ein Unentschieden: Klopp und Flick lagen jeweils bei 24 Zählern - und in den Vergabestimmungen heißt es dazu: "Bei Gleichstand (...) geht die entsprechende Auszeichnung an den Spieler, Trainer oder Torhüter mit den meisten Fünf-Punkte-Wertungen von seiner eigenen Jurygruppe".