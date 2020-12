Manchester United: Kai Rooney, Sohn von Wayne Rooney, unterschreibt Vertrag

Wayne Rooney stolz auf seinen Sohn

Jetzt tritt Rooneys ältester Sohn Kai in die Fußstapfen der United-Legende. Wayne Rooney teilte am Donnerstag in den sozialen Netzwerken ein Foto von seinem Sohn, der neben ihm und seiner Frau Coleen sitzend einen Vertrag unterschreibt - bei Manchester United.

Entscheidung für United

Nach der Rückkehr der Familie Rooney aus den USA, Wayne Rooney spiele in der Saison 2018/19 in der MLS bei D.C. United, machte sich Manchester City Hoffnungen, dass Kai Rooney in Zukunft in ihrer Jugend-Akademie trainieren würde.