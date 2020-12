Basketball: Alba Berlin kassiert Niederlage in Athen

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague nach drei Siegen in Folge einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague nach drei Siegen in Folge einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Hauptstadtklub unterlag bei Panathinaikos Athen mit 69:92 (32:39) und ist somit weiter in der unteren Tabellenhälfte. Für die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses war es bereits die achte Niederlage im 14. Spiel.