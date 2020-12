Bayern-Star Lewandowski ist Weltfußballer

Stürmerstar Robert Lewandowski von Triple-Gewinner Bayern München ist am Ziel seiner Träume. Der 32 Jahre alte polnische Nationalspieler wurde am Donnerstag zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Lewandowski setzte sich im Rahmen der Gala "The Best FIFA Football Awards" gegen Rekordgewinner und Vorjahressieger Lionel Messi vom FC Barcelona sowie Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) durch.