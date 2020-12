FC Bayern: Lewandowski, Kimmich, Davies, Thiago in FIFA-Weltauswahl, Neuer fehlt

So ballerte sich Lewandowski zum Weltfußballer

Der FC Bayern stellt die meisten Spieler in der FIFA-Weltauswahl. Überraschenderwiese fehlt aber ein zuvor geehrter Spieler des Rekordmeisters.

Bei der Gala "The Best FIFA Football Awards" haben es gleich vier Triple-Sieger des FC Bayern in die FIFA-Weltelf geschafft.