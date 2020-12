Darts-WM 2021: Max Hopp spielt gegen Mervyn King um 3. Runde

So will Max Hopp jetzt Mervyn King schlagen

"Zur Freude regnet es in London mal nicht und das genieße ich", sagt er mit einem Lächeln im Gesicht.

Hopp will sich gegen King steigern

In aller Gelassenheit bereitet sich Hopp auf seine zweite Aufgabe auf der größten Darts-Bühne der Welt vor, die weitaus schwieriger werden dürfte. Nach dem lockeren 3:0 zum Start gegen Gordon Mathers aus Australien wartet am Samstag ein gesetzter Spieler. (Darts-WM 2021: Mervyn King - Max Hopp heute ab etwa 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER )

"Gegen Mervyn King muss ich noch eine Schippe drauflegen", sagt Hopp. Der Engländer, Nummer 19 der PDC Order of Merit , zeigte sich beim letzten großen Turnier vor der WM in blendender Form.

Er zwang Michael van Gerwen bei den Players Championship Finals bis ins Entscheidungsleg, verlor am Ende knapp mit 10:11. Im gesamten Jahr 2020 spielte King laut dartsdatabase.co.uk einen Drei-Dart-Average von 93,35 Punkten. Hopp kommt auf 89,69 Punkte.

Max Hopp übersteht Auftaktmatch der PDC-WM mit Bravour

Doch dass der Deutsche in besserer Form nach Großbritannien gereist ist, deutete er in der 1. Runde an. Obwohl von seinem Kontrahenten kaum Gegenwehr kam, hielt er über das gesamte Match ein hohes Niveau.