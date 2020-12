Klopp sticht Flick aus und ist erneut Welttrainer des Jahres

Jürgen Klopp hat Bayern Münchens Hansi Flick ausgestochen und ist bei der Gala "The Best" von Fußball-Weltverband FIFA zum Welttrainer gewählt worden.

Jürgen Klopp hat Bayern Münchens Triple-Coach Hansi Flick ausgestochen und ist bei der Gala "The Best" von Fußball-Weltverband FIFA erneut zum Welttrainer des Jahres gewählt worden. Der 53-Jährige hatte den FC Liverpool zur ersten englischen Meisterschaft seit 30 Jahren geführt. Neben Vorjahressieger Klopp und Flick kam Marcelo Bielsa (Premier-League-Aufstieg mit Leeds United) in die Top 3.