Bayern-Kapitän Neuer Welttorhüter des Jahres

DFB-Kapitän Manuel Neuer ist als erster Deutscher zum FIFA-Welttorhüter des Jahres gewählt worden. Der 34 Jahre alte Spielführer von Triple-Gewinner Bayern München setzte sich in Zürich bei der Gala "The Best" des Fußball-Weltverbandes gegen den Slowenen Jan Oblak von Atletico Madrid und Brasiliens Allison Becker (FC Liverpool) durch.