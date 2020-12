Anzeige

Darts-WM 2021 mit José de Sousa, Jamie Lewis, Ryan Searle & Ross Smith Ex-Halbfinalist siegt nach Comeback

Jamie Lewis schaffte erst beim PDPA Qualifier auf den letzten Drücker den Sprung zur WM © Lawrence Lustig/PDC

S. Junold

Jamie Lewis gewinnt sein Auftaktmatch bei der Darts-WM gegen Luke Woodhouse trotz 0:2-Rückstands. Am späteren Abend greift Grand-Slam-Champion José de Sousa an.

WM-Held Jamie Lewis meldet sich zurück - und wie!

Der Halbfinalist von 2018 hat sein Auftaktmatch bei der PDC-Weltmeisterschaft dank eines furiosen Comebacks mit 3:2 gegen Luke Woodhouse gewonnen. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Anzeige

Damit erspielte sich der Waliser das Zweitrunden-Duell mit Landsmann und Mitfavorit Gerwyn Price, das am kommenden Montag steigt.

Lewis lag gegen Woodhouse schon schier aussichtslos mit 0:2 in Sätzen zurück, drehte die Partie aber dank einer phänomenalen kämpferischen Leistung noch zu seinen Gunsten. (Statistiken zu Woodhouse vs. Lewis)

2018 wurde er im Alexandra Palace im Halbfinale der letzte Spieler, den Phil Taylor in dessen PDC-Karriere bezwungen hatte. Danach stürzte Lewis in der PDC Order of Merit ab und hatte im laufenden Jahr sogar mit psychischen Problemen zu tun.

Lewis glaubt an Chance gegen Price

Erst mit der letzten Chance sicherte sich der 29-Jährige das Ticket für den Ally Pally. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

"Ich bin mit geringen Erwartungen zur WM gekommen. Jetzt bin ich einfach überglücklich", freute sich Lewis im SPORT1-Interview.

Auch an seine Siegchance gegen Price glaubt er: "Er gehört zu den Favoriten, aber ich weiß, dass ich gute Darts spielen kann und in dieser Sportart ist alles möglich."

Anzeige

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

In der zweiten Partie der Abendsession ließ sich Ron Meulenkamp auch von Störgeräuschen seines Gegners - Boris Krcmar aus Kroatien klapperte immer wieder mit seinen Pfeilen, als der Niederländer am Oche stand und wurde von Caller George Noble ermahnt - aus der Ruhe bringen und zog mit einem 3:1 in Sätzen in Runde zwei ein.

Dort trifft "The Bomb" auf seinen Landsmann Vincent van der Voort.

Die Spiele am Donnerstag im Überblick (alle Best of 5 Sets):

Nachmittagssession

1. Runde:

Madars Razma - Toru Suzuki 3:0 (3:2, 3:2, 3:2)

Mike De Decker - Edward Shoji Foulkes 0:3 (0:3, 1:3, 2:3)

Ryan Murray - Lourence Ilagan 3:1 (3:2, 0:3, 3:2, 3:1)

2. Runde:

Daryl Gurney - William O'Connor 3:2 (3:1, 3:0, 2:3, 1:3, 3:0)

Abendsession

1. Runde:

Luke Woodhouse - Jamie Lewis 2:3 (3:0, 3:2, 1:3, 1:3, 1:3)

Ron Meulenkamp - Boris Krcmar 3:1 (0:3, 3:0, 3:1, 3:2)

Ryan Searle - Danny Lauby