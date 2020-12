Anzeige

Darts-WM 2021 mit Wade, Hughes, Lim heute LIVE im TV, Stream, Ticker Darts-WM: "The Machine" legt los

James Wade greift bei der Darts-WM 2021 ins Geschehen ein © Imago

Am Freitag greift bei der Darts-WM 2021 mit James Wade ein dreimaliger WM-Halbfinalist ins Turniergeschehen ein. Auch Kultstar Paul Lim ist gefordert.

Der routinierte Engländer trifft nach einem Freilos in der 1. Runde auf seinen gerade einmal 22 Jahre alten Landsmann Callan Rydz.

Wade und Lim starten in WM

"The Machine" stand im Alexandra Palace bereits drei Mal im Halbfinale (2009, 2012, 2013). Dass bei Großereignissen immer noch mit ihm zu rechnen ist, stellte er im November beim Grand Slam of Darts unter Beweis. Erst im Finale musste sich Wade Überraschungsmann José de Sousa geschlagen geben.

Wade absolviert am Freitag das letzte Match der Abendsession, die SPORT1 ab 18.30 Uhr LIVE aus dem Alexandra Palace in London im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM überträgt.

Zuvor tritt unter anderem Darts-Opa Paul Lim ans Oche. Der 66 Jahre alte "Singapore Slinger" hat mit Luke Humphries jedoch einen starken Auftaktgegner. Den Auftakt am Abend macht Shootingstar Dirk van Duijvenbode gegen Junioren-Weltmeister Bradley Brooks.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Freitag im Überblick (alle Best of 5 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr

1. Runde:

Mickey Mansell (England) - Haupai Puha (Neuseeland) 3:0

Darius Labanauskas (Litauen) - Chengan Liu (China) 3:0

Wayne Jones (England) - Ciaran Teehan (Irland) 3:2

2. Runde:

Jamie Hughes (England) - Adam Hunt (England) 0:3

Abendsession ab 19 Uhr

1. Runde:

Dirk van Duijvenbode (Niederlande) - Bradley Brooks (England)

John Henderson (Schottland) - Marko Kantele (Finnland)

Luke Humphries (England) - Paul Lim (Singapur)

2. Runde:

James Wade (England) - Callan Rydz (England)