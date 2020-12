Russland-Urteil: Gemischte Gefühle bei DOSB und NADA

NADA: "Betrug ist inakzeptabel"

"Der langjährige Betrug an den sauberen Athletinnen und Athleten und der gesamten Sportwelt ist inakzeptabel und hätte aus unserer Sicht die größtmöglichen Konsequenzen haben müssen", so Gotzmann.

Verein Athleten Deutschland "enttäuscht und verärgert"

Mit Unverständnis reagierte der Verein Athleten Deutschland. "Wir sind enttäuscht und verärgert, dass die Sanktionen so deutlich verwässert wurden", erklärte Sprecher Maximilian Klein. Das schaffe kein Vertrauen in das weltweite Anti-Doping-System, dessen Glaubwürdigkeit nach dem russischen Dopingskandal und dem unerträglichen Hin und Her "im Anschluss so sehr gelitten hat", meinte Klein.