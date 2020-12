Jürgen Klopp Welttrainer! FC-Bayern-Coach Hansi Flick geschlagen

Der Coach des FC Liverpool wurde bei den "The Best FIFA Football Awards" als Welttrainer des Jahres 2020 ausgezeichnet und hat seinen Titel damit verteidigt.

"Ich muss so vielen Leuten danken, am meisten meinen Trainern. Wenn ich geahnt hätte, dass ich gewinne, wären sie jetzt alle hier", sagte Klopp, der verblüfft wirkte über die virtuelle Ehrung in Zürich, zu der er wie Flick und Bielsa live zugeschaltet war.